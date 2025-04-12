Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Bolu, Karabük, Bartın, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un doğu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluİSTANBUL 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKIRKLARELİ 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAKARYA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -5°C, 7°CÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 2°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR 6°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA 0°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 9°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlıBURDUR -1°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA -5°C, 5°CÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR -3°C, 6°CÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA -3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU -5°C, 4°CYer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlıKARABÜK -4°C, 5°CYer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP 4°C, 10°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluZONGULDAK 1°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluRİZE 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurluSAMSUN 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA -4°C, 8°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN 2°C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDİYARBAKIR 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluGAZİANTEP 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluMARDİN 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı