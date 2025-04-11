Whatsapp'ın desteklemeyeceği telefon modelleri: 5 Mayıs son!

WhatsApp, 5 Mayıs 2025'ten itibaren eski iPhone modellerinin uygulamayı kullanamayacağını duyurdu.Şirket, sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümlerine sahip cihazları destekleyecek.Bu tarihten itibaren, iOS'un daha eski sürümlerini kullanan iPhone sahipleri, WhatsApp'ı kullanamayacak.WhatsApp'tan yapılan açıklamada, uygulamanın güvenlik güncellemeleri ve yeni özelliklerinin daha yeni işletim sistemlerinde daha sağlıklı çalıştığına dikkat çekildi.Bu nedenle, iOS 15.1 ve daha yeni sürümlere sahip cihazlar için güncelleme ve destek sağlanacakken, daha eski iPhone modelleri artık WhatsApp'tan faydalanamayacak.1- iPhone 6iPhone 6, en fazla iOS 12.5.7 sürümüne kadar güncellenebiliyor. Dolayısıyla, bu model 5 Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp'ı kullanamayacak.2- iPhone 6 PlusTıpkı iPhone 6 gibi, iPhone 6 Plus da iOS 12.5.7'ye kadar güncellenebiliyor ve WhatsApp desteği, 2025 itibarıyla sona erecek.3- iPhone 5siPhone 5s, uzun süredir birçok uygulama tarafından desteklenmiyor ve iOS 12.5.7'ye kadar güncellenebiliyor. WhatsApp, 5 Mayıs 2025'ten sonra bu cihazda da çalışmayacak.4- iPhone 6s ve 6s PlusiPhone 6s serisi iOS 15'e kadar güncellenebiliyor, ancak iOS 15.1 sürümüne geçilemiyor. Eğer cihazlar iOS 15.1'e yükseltilemezse, WhatsApp desteği sonlanacak.5- iPhone SE (1. nesil)İlk nesil iPhone SE, iOS 15'e kadar güncellenebiliyor, ancak bazı modellerin iOS 15.1'e yükseltilmesi mümkün değil. Bu cihazlar da 5 Mayıs 2025 sonrası WhatsApp'tan faydalanamayacak.