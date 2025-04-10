Mattia Ahmet Minguzzi davası öncesi mezarına korkunç saldırı: Ailesine tehdit mesajları atılmıştı!

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.15 ve 16 yaşlarındaki U.B. ile B.B. Mattia'ya 'deşerim seni' diyerek saldırdı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 günlük yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.Kan donduran olayla ilgili iddianame hazırlanırken iki şüpheli hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edilirken, katiller bugün hakim karşısına çıkacak.Türkiye, Mattia Ahmet'in davasına kilitlenmişken dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Polis ekipleri tahrip edilen mezarda inceleme yaptı.Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştıBaşkan Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etmişti. Başkan Erdoğan acılı aileye 'Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz' demişti.Yargılama devam ederken talihsiz çocuğun Bahçelievler'deki mezarının kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edilmesi olayıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Yapılan basın açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, maddi gerçeğin ortaya çıkması için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.