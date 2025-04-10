İstanbul'da motosiklete çarpan otomobil takla attı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, ara sokaktan çıkan motosiklete çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarparak takla attı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü anne, oğlu ve motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.Kazayı gören Umut Altınay, 'Motosiklet sürücüsü ara sokaktan çıktı. Abla da yukarıdan süratli geliyordu. Motosiklete vurunca, motorcu takla attı. Abla'da park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilde abla ve küçük çocuğu vardı, hafif yaralılardı.' dedi.Mert Top ise, 'Şirkette oturuyordum, sesi duyunca dışarı çıktım. Araç sürükleniyordu, hemen yardıma koştuk. Yaralıları içinden çıkardık, su verdik. Ekipler hemen geldi. Otomobil, motosiklete çarptıktan sonra park halindeki araca çarparak takla attı.' diye konuştu.Kazanın ardından olay yerine gelen otomobildeki yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.Bayılan kadını sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.