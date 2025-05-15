TikTok'tan yeni AI hamlesi! Kullanıcılar için yepyeni bir deneyim

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 'AI Alive' adını verdiği yeni ve ilginç bir yapay zeka destekli özelliği kullanıcıların beğenisine sundu.Bu araç, kullanıcıların platformun Hikaye Kamerası üzerinden seçtikleri fotoğrafları, videoda ne istediklerini tanımlayarak, düzenleme becerisi olmayanların bile ilgi çekici kısa videolara dönüştürmesine olanak tanıyor.AI Alive aracıyla video oluşturmak oldukça basit; kullanıcılar cihazlarından bir fotoğraf seçtikten sonra bir açıklama girmeleri isteniyor ve TikTok bu istem kutusunu 'bu fotoğrafı canlandır' ifadesiyle önceden dolduruyor.Ancak, anime gibi belirli stillerde videolar üretme girişimlerinin her zaman istenen sonuçları vermeyebileceği gibi bazı sınırlamaları bulunuyor.TikTok, bu yeni özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri getirdiğini açıkladı.Şirket, moderasyon teknolojisinin, yüklenen fotoğrafı, yazılı yapay zeka oluşturma istemini ve ortaya çıkan videoyu, içerik oluşturucuya gösterilmeden önce incelediğini ve paylaşıma karar verildiğinde son bir güvenlik kontrolü daha yapıldığını belirtti.Kullanıcılar 'AI Alive' ile bir video oluşturup paylaştığında, bu video 'yapay zeka tarafından oluşturulmuş' olarak işaretlenecek ve izleyicilere içeriğin üretiminde yapay zeka kullanıldığı bildirilecek.Ayrıca, daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla bu videolara C2PA meta verileri yerleştirilecek, böylece TikTok özelliğin sorumlu kullanımını teşvik ediyor.