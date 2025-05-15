Bolu'da kayıp olarak aranan şahıs ormanda bulundu

Mengen ilçesinde kaybolan İsmet Mercimek Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla ormanda bulundu. Tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılan Mercimek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da gece saatlerinde Mengen ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki şahıs kayboldu.Sabah saatlerinde oturduğu TOKİ konutlarındaki evinden çıkan İsmet Mercimek geri dönmedi.Bunun üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı aramada Mercimek, gece saatlerinde ormanda bulundu.Bir jandarma personeli, üşüyen Mercimek'e yeleğini ve beresini verdi.İsmet Mercimek, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Mercimek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.