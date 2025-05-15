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Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2019’dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildiğini belirterek, "Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık." dedi.

Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık
Ekleme: 15.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:26 / Editör: Edin Uslu
Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

'20 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK'

'2019'dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildi. Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık.'

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Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık