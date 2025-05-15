Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2019’dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildiğini belirterek, "Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:
'20 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK'
'2019'dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildi. Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık.'
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