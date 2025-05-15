Bakan Tunç: E-tebligat ile 20 milyar TL tasarruf sağladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2019’dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildiğini belirterek, "Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:'20 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK''2019'dan bu yana 285 milyon 190 bin adet e-tebligat gönderildi. Bu yolla 20 milyar 128 milyon 835 bin TL tasarruf sağladık. Böylece 169 bin 688 ağacı kesilmekten kurtardık.'Ayrıntılar geliyor...