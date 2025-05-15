Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerinin 5.8 milyar dolar artması üzerine bir açıklama yaparak "Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor." açıklamasını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerinin 5.8 milyar dolar artması üzerine bir açıklama yaparak 'Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.' açıklamasını yaptı.Şimşek 'Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.' dedi.Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;'Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.'