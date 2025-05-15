Donald Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında önce Suudi Arabistan'a dün ise Katar'a geçti.Burada birçok ablaşmaya imza atan Trump'ın aklı, bugün İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde...Birkaç gündür İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini veren Trump, bugün bir açıklama daha yaptı.Putin'in müzakerelere gelmemesi üzerine Trump, 'Bunu biliyordum' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar'dan ayrılmadan önce başkent Doha'da konuştu.İstanbul'daki Ukrayna Rusya görüşmelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, bir kez daha İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini verdi.ABD lideri, 'Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim.' dedi.Trump, dün Suriye lideri Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeyi ele alarak, 'Ülkenin yeni lideriyle tanıştım, güçlü bir geçmişi var ve kendisinden çok hoşlandım, harika bir temsilci olacağını düşünüyorum.' dedi.Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ısrarcı olduğunu vurgulayan Trump, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beni aradı ve 'Bunu yapmanın bir yolu var mı?' diye sordu. Eğer bunu yapmazsak onların hiçbir şansı kalmayacaktı. Ben de yaptım.' ifadelerini kullandı.ABD lideri, Suriye'deki yaptırımların çok uzun yıllardır yürürlükte olması nedeniyle farkında bile olmadığını aktararak, 'Bildiğiniz gibi, ülkenin tepesinde büyük bir değişiklik yaşandı. Ve onlara bir şans vermemiz gerekiyor diye düşündüm.' diye konuştu.Yaptırımların çok ağır olduğunu kabul eden Trump, 'Bu yaptırımlarla hiçbir şansları yoktu. Üst düzey yaptırımlardı. Kimse onlarla baş edemiyordu. Suriye'yi aramak bile mümkün değildi.' diye de ekledi.