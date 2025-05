MSB'den PKK'nın feshine ilişkin açıklama! 'Sahada atılacak somut adımları yakından takip ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildiren Tuğamiral Aktürk, 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir' şeklinde konuştu.Ayrıca Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a Allah'tan rahmet diledi. Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:'Hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2 bin 527 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22 bin 277 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.'Bölücü terör örgütü PKK'ın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan Tuğamiral Aktürk, 'Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dâhil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir' şeklinde konuştu.İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışları ve insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, 'İsrail sorumsuz saldırılarıyla tüm bölgeyi çatışma ve kaos ortamına sürüklemektedir. Uluslararası toplumun, Gazze'ye insani girişlerin ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması için İsrail üzerindeki baskıyı artırması küresel barışın da bir gereğidir' açıklamasında bulundu.Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:'Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ülkemizin en önemli enerji kuruluşlarından BOTAŞ'ın çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşasına başlanan, tasarımı başta olmak üzere önemli yenilikleriyle dünyada muadili olmayan 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' 10 Mayıs'ta denize indirilmiştir. Öte yandan, DENİZKURDU-II Tatbikatı kapsamında 12 ve 14 Mayıs'ta TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar tarafından belirlenen hedefler Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurulmuştur.'19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, 'Millî Mücadelemizin başlangıcının 106'ncı yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer unsurlar tarafından 19 gemi ile 19 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak; Düzce, Bingöl ve Diyarbakır'da muharip uçak geçişi, Muğla'da muharip uçak geçişi ve paraşüt atlayışı, Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ayrıca, TCG Anadolu amfibi gemimiz; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencilerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 81 ilden 81 gencimizin katılımıyla 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve Bandırma vapurunun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır' dedi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:'Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir.'Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO'da İşbirliği İle Güvenlik Direktörü Görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:'Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine seçilen Generalimizle ilgili; 'uzun yıllardır ilk defa' yerine sehven 'ilk defa' ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz.'