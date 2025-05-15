1500 yıllık yemek kitabı! Antik Roma'da zenginlerin sofralarından eksik olmayan yemekler

Tarihin en ilginç mutfak belgelerinden biri olan 'De Re Coquinaria (Yemek Üzerine) 4. veya 5. yüzyıllarda derlenmiş 500'den fazla tarifi içeriyor.Kitap zengin Roma vatandaşlarının nasıl beslendiğine ve yemeklerde ne yediğine dair birçok detayı barındırıyor.Antik Roma mutfağına bakıldığında diğer kültürlerden farklı olarak yemeği sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda zevk için de tükettikleri görülüyor.Antik Romalılar için yemek sadece beslenme değil, aynı zamanda bir statü göstergesiydi. Misafirlere sunulan yemeklerin çeşitliliği ve ihtişamı ev sahibinin zenginliğini ve kültürel bilgisini yansıtıyordu.Bu nedenle 1500 yıllık yemek kitabında yer alan tariflerde sadece karın doyurmak için değil, etkilemek için de yazılmış gibi. Özellikle yemeklerde baharat kullanımının büyük önem taşıdığı görülüyor.Henüz şekerin bilinmediği od önemlerde bal, hurma ve kuru meyvelerle tatlılar hazırlanıyormuş.Kitapta yer alan bazı tarifler günümüzde de aynı şekilde tüketilmeye devam ediyor. 1500 yıllık antik yemek kitabında bulunan salata sosları, nişasta ile bağlanmış soslar, balla kızartılmış ekmek, kabaklı turta benzeri tatlılar hala Avrupa mutfağında aynı şekilde tüketilmeye devam ediyor.Roma'nın ünlü gurmesi Marcus Gavius Apicius'a kitabın atıf edildiği görülüyor. Ancak arkeologlar ve dil bilimcileri tarafından yapılan araştırmalarda kitabın içerisinde yazılan metinlerin tek bir kişi tarafından yazılmadığı ortaya çıktı.Antik yemek kitabının yüzyıllar boyunca farklı şefler tarafından yazılmış bir derleme olduğu düşünülüyor.Antik Roma'dan kalma De Re Coquinaria kitabı ilk yazılmış yemek kitabı değil. Babil tabletlerinde ve antik Çin yazıtlarında daha eski yemek tarifleri bulunuyor. Ancak De Re Coquinaria ilk kez kapsamlı bir şekilde derlenmiş yemek kitabı olarak kabul ediliyor.