Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olorak esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 26°CParçalı bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 23°CParçalı bulutluParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 21°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı bulutluKONYA °C, 22°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı