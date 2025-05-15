CHP yönetimindeki Bandırma'da çöp sorunu devam ediyor

Balıkesir'in CHP yönetimindeki Bandırma ilçesinde vahşi depolama sorunu hala çözüme kavuşturulmadı.İlçedeki Levent ve Dutliman Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 228 numaralı ana yola, kimliği belirsiz kişi ve firmalarca kaçak çöp ve moloz dökümü yapıldı.Bölgede adeta çöp dağı oluştu.Önceki yıl Bandırma Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla temizlenen güzergâh, aradan geçen bir yılın ardından tekrar atık yığınlarıyla kaplandı.Dron ile çekilen güncel görüntüler, geçtiğimiz yılki manzaranın neredeyse birebir aynısı olduğunu gözler önüne serdi.Yol kenarına bırakılan halı, kanepe, masa gibi büyük hacimli ev eşyaları, inşaat molozları ve evsel atıklar, sadece görüntüne yol açmıyor aynı zamanda çevre ve insan sağlığı için de ciddi risk oluşturuyor.'Moloz dökmek yasaktır' uyarı levhalarına rağmen bölgede herhangi bir etkin denetim yapılmadığını, geceleri güvenlik kamerası eksikliği nedeniyle çöp dökenlerin rahatça hareket ettiğini belirtiliyor. Yıllardır aynı sorunun yaşandığını dile getiren mahalle sakinleri, geçici temizlik çözümleri yerine kalıcı önlemler alınmasını istiyor.Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan bölge halkı, daha sıkı kontrollerin yapılmasını, caydırıcı para cezalarının devreye alınmasını ve bölgeye güvenlik kameralarının yerleştirilmesini talep ediyor.