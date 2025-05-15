Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'de

İstanbul'da kritik zirve...Rusya-Ukrayna heyetleri, bugün öğleden sonra İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek.Barış masasının İstanbul'da kurulmasının arından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çözüm arayışları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin uçağı Ankara'ya vardı.Zelensky, uçaktan indikten sonra kendisini bekleyen gazetecilere de kısa bir açıklama yaptı.Rusya'dan dün gelen açıklamalara göre Putin, İstanbul'a gelmeyecek.Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.Heyette; Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.Kremlin ise Putin'in görüşmelere doğrudan katılmayacağını bildirdi. Putin'in üst düzey diplomat ve savuna yetkililerden oluşan bir heyeti İstanbul'daki barış müzakereleri için görevlendirdiğini açıkladı. Putin'in danışmanı Medinskiy'nin Rus heyetine başkanlık edeceği ifade edildi.Heyette; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.