İstanbul'da İETT otobüsü alevler içinde yanarak kullanılamaz hale geldi
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul ulaşımında bir sorun daha...
Megakent'te ulaşımda yaşanan aksaklık ve sorunlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez Başakşehir'de yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü.
ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI
Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.
İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SONRASI OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi.
O anlar kameralara yansırken, otobüsten geriye bu korku verici görüntüler kaldı.