İstanbul'da İETT otobüsü alevler içinde yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul ulaşımında bir sorun daha...Megakent'te ulaşımda yaşanan aksaklık ve sorunlara bir yenisi daha eklendi.Bu kez Başakşehir'de yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü.Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi.O anlar kameralara yansırken, otobüsten geriye bu korku verici görüntüler kaldı.