Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' programına katılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Merkez üssü Konya Kulu olan 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Biz siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir davamız var. Biz AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih yüzlerce yıl önce başladı.Biz başkaları gibi çıkar, rant, makam ve mevki için çıkmadık. Biz bu yola vatan uğruna çıktık. Malazgirt, Türk, Kürt ve Arabın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk, Kürt, Arabın ortak zaferidir. Kudüs'ün, İstanbul'un daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde geriledik, dikkat edin bunu hasımlarımız, emperyalistler çok iyi biliyor.Bölücü terör örgütü kendisini fesh edeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Yanlışta ısrar edene de mücadeleden geri adım atmayız.Bölücü örgütün fesih kararını 40 yılık bir musibetten sonsuza dek kurtulma adına müspet karşıladık. Süreç MİT tarafından titizlikle incelenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu nettir.