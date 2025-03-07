Ak Parti'li Çubuk Belediyesi'nden çölyak hastalarına ramazan desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti'li Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu kapsamda ilçelerindeki çölyak hastalarına da destek verdiklerini söyledi.Toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Demirbaş, Ramazan dolayısıyla ilçede 'Gönül Sofrası' ve 'Eve Teslim İftar' projelerini başlattıklarını anlattı. Demirbaş, çölyak hastalarını da unutmayarak, pahalı olan glütensiz ürünleri almakta zorlanan vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.Başkan Demirbaş, 'Her sene ilçemizdeki çölyak hastalarımıza gıda paketi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene de gelen talepler doğrultusunda paketler hazırladık. Öncelikle Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Bu hastalık, ömür boyu yeme-içme konusunda dikkat gerektiren bir rahatsızlık. Biz de elimizden geldiğince bu kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz.' dedi.Ramazan ayı boyunca ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirbaş, şunları söyledi:'Bu sene Atatürk Parkımızda günlük bin kişiye sıcak iftar yemeği veriyoruz. Ayrıca evlerinden çıkamayan engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeklerini evlerine servis ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yalnızca belediye olarak yapmıyoruz. İlçemizdeki birçok hayırsever vatandaşımız da bize maddi ve manevi destek veriyor. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.'Konuşmanın ardından, çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Başkan Demirbaş tarafından ilçede tespit edilen 65 aileye tek tek dağıtıldı. Kolileri alan aileler, Demirbaş'a ve ekibine teşekkür ederek, bu desteğin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.AK Parti'li Çubuk Belediyesi'nin Ramazan ayında gerçekleştirdiği bu sosyal yardım çalışmaları, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.