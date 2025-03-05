Fahrettin Altun'dan Terörsüz Türkiye sürecine destek açıklaması

İmralı çağrısı ile önemli bir noktaya taşınan "Terörsüz Türkiye" hedefi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli'ne katıldı.



Altun, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



İletişim Başkanı Altun, kurum olarak dijital medya faaliyetleri, kamu diplomasi çalışmaları, ulusal ve uluslararası medyayla ilişkiler, farkındalık kampanyaları, dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.



'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK VERİYORUZ'



Bu kapsamda atılan adımlara da değinen Altun, İmralı'dan gelen çağrıya işaret etti.



Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi.



Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz.



TÜRKİYE TARİHİ BİR ŞAFAĞIN EŞİĞİNDE



Suriye'deki yeni statüko Türkiye'nin stratejik imkanlarını daha da artırdı. Türkiye'nin askeri, teknolojik, diplomatik ve istihbari mücadelesi neticesinde bugün ülkemiz tarihi bir şafağın eşiğine geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya geldi.