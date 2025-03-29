ABD mahkemesinden dikkat çeken karar! Rümeysa Öztürk'ü sınır dışı edeceklerdi...

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanı tarafından gözaltına alındı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklarken, Hamas destekçisi olduğunu ileri sürdüğü 300'den fazla yabancı öğrencinin de vizesinin iptal edildiğini belirtti.Gözaltı olayı, ABD'de ifade özgürlüğü ve siyasi görüşler nedeniyle artan baskıları yeniden gündeme getirdi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Öztürk'ün gözaltına alınmasını, 'Özgürlükleri engellemeye yönelik ve endişe verici' olarak değerlendirdi. Warren, Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının, ABD Anayasası'nda belirtilen temel özgürlüklere aykırı olduğunu vurguladı. Massachusetts eyaletinde de yüzlerce kişi, Öztürk'ün gözaltına alınmasını protesto etti.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Üniversite diploması almanız için vize veriyoruz, kampüsleri yakıp yıkmanız için değil' diyerek sınır dışı işlemini savundu.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin Boston şehrinde gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün durumu yakından takip edilmekte ve ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir' ifadelerine yer verdi. Açıklamada, ABD yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve Öztürk'ün haklarının korunması için gerekli hukuki desteğin sağlandığı belirtildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de konunun takip edildiğini duyurdu.Öztürk'ün gözaltına alınması, ABD'de siyasi tartışmalara yol açtı. Perşembe günü 34 Demokrat vekil, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve ICE Direktörü Todd Lyons'a bir mektup göndererek, Öztürk'ün neden gözaltına alındığı konusunda açıklama talep etti. Mektupta, 'Bu tutuklamanın gerekçesi, bu öğrencinin siyasi görüşlerini ifade etmesi gibi görünüyor' ifadeleri yer alırken, vekiller ICE'nin politikaları hakkında detaylı açıklama istedi.ABD'de federal yargıç, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.Olay, ABD basınında da geniş yer buldu. New York Times, benzer gözaltıların arttığını vurgularken, daha önce Alabama Üniversitesi'nde doktora yapan İran vatandaşı Alireza Doroudi'nin de federal yetkililerce gözaltına alındığını hatırlattı. BBC ise ABD'de Filistin yanlısı akademisyen ve öğrencilerin artan baskılarla karşılaştığını yazdı. Öztürk'ün F-1 öğrenci vizesine sahip bir Fulbright bursiyeri olduğu ve Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi aldığı biliniyor. Geçen yıl, Tufts Üniversitesi Öğrenci Senatosu'nun Filistin meselesine dair aldığı kararları destekleyen bir yazının dört yazarından biri olduğu belirtiliyor.Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından, ABD'de Filistin destekçilerini fişlediği öne sürülen Canary Mission (Kanarya Misyonu) adlı oluşum gündeme geldi. 2014'te kurulan bu platform, Filistin yanlısı akademisyenleri, öğrencileri ve medya organlarını 'antisemitist' olarak tanımlayarak kara listeye alıyor.Öztürk'ün, bu tür listelere dahil edilen isimlerden biri olup olmadığı henüz bilinmezken, uzmanlar bu tür platformların üniversitelerdeki ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.