Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 şüpheli İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Terör soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.Soruşturma geniş çaplı devam ederken yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında başlatılan "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Suç gelirini aklama" suçundan gözaltına alındı. Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.