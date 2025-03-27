Yolsuzluk skandalı sonrası CHP’de büyük kavga! 'Yüzüne tükürülecek adam sensin bunların hesabını vereceksiniz!'

Şaibeli kurultay iddialarının merkezindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet ve yolsuzluk skandalı patladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ile İBB yönetimindeki isimlerin de olduğu 48 kişi tutuklandı.CHP ise 560 milyar liralık yolsuzluğa sessiz kaldı, soluğu destek için Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda aldı. Yolsuzluk ve terör çetesinin başında olduğu tespit edilen İmamoğlu'nu ziyarete giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e partililerden de tepki yadı.Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, cezaevi çıkışı partililerin tepkisiyle karşılaştı.Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz