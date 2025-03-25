Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ile kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 23°CSabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 11°C, 18°CSabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıKOCAELİ 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutluMANİSA 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 11°C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN 14°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutluKONYA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK 9°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİNOP 9°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 10°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 3°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 9°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 8°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -6°C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKARS -7°C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutluMALATYA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT 5°C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu