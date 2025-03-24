Ünlü sucuk firmasına şok ceza! Rekabet Kurumu açıkladı

Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada karar çıktı.Rekabet Kurulu, firmanın alıçlarının yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle kanunu ihlal ettiğine karar verdi.Şirketin sunmuş olduğu uzlaşma talebi kabul edildi ve cezada yüzde 25 indirim uygulandı. Böylelikle şirketin ödeyeceği miktar 72 milyon 986 bin 653 lira olduRekabet Kurumu'ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, firmanın yasaları ihlal ettiğini ve cezaya çarptırıldığı belirtildi.Kurum, piyasa düzeninin korunması ve rekabetin sağlanması için bu tür soruşturmaların devam edeceğinin altını çizdi.