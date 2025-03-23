İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 23 Mart bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonu bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Trafiğe kapalı olan yolların alternatif güzergahları duyurulurken, kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Peki, 23 Mart bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler? İşte İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 22-23 Mart tarihinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını belirtti. Öte yandan Valilik, 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirildi. İşte İstanbul'da Pazar günü saat 08.00'a kadar kapalı olacak yollar listesi…22 Mart Cumartesi günü saat 16.00 ile 23 Mart Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar;- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,- Yeniyol Caddesi,- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.-Çiftecevizler Caddesi,-Sıracevizler Caddesi,-Silahşör Caddesi,-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,-Halaskargazi Caddesi,-Şişli Büyükdere Caddesi,-Darülaceze Caddesi,-Vatan Caddesi,-Kağıthane Caddesi,-D 100.