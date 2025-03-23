Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüpheli hakim karşısına çıktı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun başta olmak üzere 22 şüpheli yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Öte yandan İmamoğlu'nun Kent Uzlaşısı adı altında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yardım suçundan yargılandığı davada da karar açıklandı.Mahkemenin kararına göre Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildiği açıklandı. Savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin verdiği bu karara itiraz edileceğini vurguladı. AHaber canlı yayınına katılan Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ise sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini açıkladı. Kuvvetli suç şüphesi bulunması durumunda tutukluluk şartlarının olduğunu vurgulayan Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran şu ifadeleri kullandı:Bugün itibari ile haklarında tutuklama ve adli kontrol şartı olan şüphelilerin avukatları karara 1 hafta içerisinde itiraz edebilirler. Ama şurada bir şey var savcılık ifade etmeye çalışıyor katalog suçlar dediğimiz özellikle bu terör örgütü üyeliği ve destek gibi suçlarla ilgili olarak suçun işlendiği hususunda kuvvetli suç şüphesi olması durumunda tutukluluk şartlarının olduğu kabul edilir.Kanun koyucu aslında diyor ki herhangi bir katalog suçu söz konusuysa tutuklama için ön gördüğü şartların varlığı kabul edilir. Yani mahkeme şimdilik tutuklanmasına gerek yok diyor. Zaten mali nitelikli suç örgütü kurmaktan dolayı bir tutuklama kararı var, şimdilik tutuklanmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır deniyor.