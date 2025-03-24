İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.İmamoğlu destekçileri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklardaki protestolarını sürdürüyor.Yüzü maskeli eylemciler, polis ekiplerine saldırıyor.Ancak ekipler, oldukça sakin ve sabırlı bir şekilde gençlerin zarar görmemesi için çabalıyor.Saraçhane'de toplanan eylemciler, Ramazan ayı olmasına rağmen içki içerek camilere zarar verdi.Bununla kalmayan yüzü maskeli gruplar, polis ekiplerine saldırdı.Ekipler ise eylemcileri uyararak, evlerine dönmeleri yönünde defalarca çağrı yaptı.Ardından ise Saraçhane'de polis ekipleri, Türk bayrağını dalgalandırdı.Saraçhane'de görev yapan ekipler, hep birlikte el ele vererek Türk bayrağımızı dalgalandırdı.O anlar ise vatandaşları duygulandırdı...