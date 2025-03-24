Bakan Fidan ABD yolcusu! Gündem Suriye ve terörle mücadele

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart'ta ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Donald Trump yönetimi döneminde gerçekleştirdiği ilk ziyarette Fidan, 2 gün Washington'da bulunacak. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek. Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler değerlendirilecek.Washington'da başlıca gündem Suriye'nin istikrarı ve bütünlüğü olacak. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğini bir kez daha vurgulayacak. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydedecek.DEAŞ ile mücadele ve kampların güvenliği yönetimi de masada olacak. Bakan Fidan, PKK/YPG unsurlarının temizliği, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade edecek.