Şaibeli kurultay soruşturmasında şok itiraflar: Özgür Özel’e destek karşılığında akrabaları belediyelere işe yerleştirildi!

Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuldu. Söz konusu ihbar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık, şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren CHP'nin Batman delegesi Yılmaz Özkanat, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda kurultay delegesi olarak bizzat bulunduğunu kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini söyledi.'OY PUSULASINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ İŞARETLENMİŞ OLARAK FOTOĞRAFINI ÇEKECEKSİNİZ'Tanık Özkanat, kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine 'Sizler hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz' dediğini söyledi. Özkanat, 'Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi' dedi.'IPHONE DAĞITILDIĞI KONUŞULUYORDU'Yapılan teklife itiraz ettiğini ancak Hüseyin Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini kaydetti. Özkanat ifadesinde, 'Bu kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar kendisi CHP parti meclis üyesi oldu. Kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl Yönetimine yerleştirdi. Hüseyin Yaşar, kurultay öncesinde otelde diğer illerden gelen CHP'li delegeler ile de yoğun bir ilişki içerisindeydi. Sürekli onlarla görüşmeler yapıyorlardı. Hepsinin ellerinde değişik çantalar vardı ama içlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında İphone marka cep telefonlarının delegelere dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum' diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİM İÇİN GÖREVİMDEN UZAKLAŞTIRILDIM'Özkanat, Batman delegelerinin çoğunluğunun Ankara'ya gelmeden önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkça söylediklerini, Yaşar'ın delegelere yaptığı baskı sonucunda bu delegelerin fikir değiştirerek Özel lehine oy kullanmaya ikna edildiklerini ifade etti. Direndiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirten Özkanat, 'Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. Ayrıca 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Bu ihraç yazısının altında Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in ıslak imzaları vardı. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir' ifadelerini kullandı. Özkanat, Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için CHP parti üyeliğinden ihraç edildiğini, kararın tamamen haksız ve usulsüz bir işlem olduğunu Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayına şaibe karıştığından dolayı kurultayın iptal edilmesini talep ettiğini ve Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtığını da kaydetti.