Teknoloji devi düğmeye bastı! Resmen ücretsiz oldu

Güney Kore merkezli teknoloji markası Samsung, yapılan güncellemeler sonrasında teknik sorunlar yaşayan müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni bir adım attı.2024 model soundbar cihazları, son olarak yayınlanan bir yazılım güncellemesiyle birlikte kullanılmaz hale geldi.Yaşanan bu hatanın ardından şirkte, söz konusu hatayı kabul ederek garanti durumuna bakılmaksızın etkilenen tüm cihazlar için ücretsiz onarım hizmeti sunacağını duyurdu.Şirket tarafından yapılan duyuruda yaşanan yazılım hatasının özellikle HW-Q990D, HW-Q800D ve HW-S801D modellerinde görüldüğü bildirildi.Samsung SmartThings uygulaması üzerinden gerçekleştirilen otomatik güncelleme, bazı cihazların yanıt vermemesine ve tamamen erişilemez hale gelmesine neden oldu. Bağlantı tamamen kesilmesi nedeniyle kullanıcıların fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini de gerçekleştiremediği de kaydedildi.Teknoloji devi, hatanın yalnızca fiziksel bir onarım ile giderilebileceğini açıklarken, etkilenen cihaz sahiplerinin en yakın Samsung yetkili servisine başvurmaları gerektiği belirtildi. Onarım süreciyle ilgili detaylı bilgilerin ise kullanıcılarla bireysel olarak paylaşılacağı belirtildi.