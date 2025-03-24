Havalar ısındı, kabus geri döndü! Sivrisinekleri evlerinizden uzak tutmak için bu yöntem tek başına yetiyormuş

Sinek kovucu bitkiler: Nane, fesleğen ve kadife çiçeği ve biberiye gibi bitkiler sivrisineklerin sevmediği keskin bir koku yayar. evlerinizde bu bitkileri beslemek sivrisineklerin evlerinizden uzak kalmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yaydıkları hoş koku ile bu bitkiler evinizin havasının değişmesine yardımcı olur.: Lavanta yağı, nane yağı ve limon otu yağı gibi doğal yağlar sivrisineklerin sevmediği kokulardır. Bu doğal yağları cildinize sürebilir ya da bir sprey şişesinde su ile karıştırıp doğal oda parfümü elde edebilirsiniz. İki yöntem de sivrisinekleri kovmak için etkili olacaktır.: Elma sirkesi sivrisineklerin sevmediği ve kaçtığı doğal kokular arasında yer alır. Ev temizliğinde elma sirkesinden yardım alarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Elma sirkesini aynı zamanda doğal bir oda spreyi şeklinde de kullanabilirsiniz.: Türk kahvesinin tozu ve telvesi keskin bir koku yayar. Bu keskin koku sivrisineklerin algı reseptörlerine zarar vererek kaçışmalarını sağlar. Evlerinizin hava alan kısımlarına bir kase içerisine kahve telvesi bırakmak sivrisineklerden korunmaya yardımcı olacaktır.