Havalar ısındı, kabus geri döndü! Sivrisinekleri evlerinizden uzak tutmak için bu yöntem tek başına yetiyormuş
Sıcak havaların etkili olmaya başlaması ile birlikte sivrisinekler de yeniden ortaya çıkmaya başladı. Kan emici bu sineklerden korunmak ve yaz aylarının sonuna kadar rahatsız edilmemek için doğal yöntemlerden kolayca yardım alabilirsiniz.
Sinek kovucu bitkiler: Nane, fesleğen ve kadife çiçeği ve biberiye gibi bitkiler sivrisineklerin sevmediği keskin bir koku yayar. evlerinizde bu bitkileri beslemek sivrisineklerin evlerinizden uzak kalmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yaydıkları hoş koku ile bu bitkiler evinizin havasının değişmesine yardımcı olur.
Doğal yağlar: Lavanta yağı, nane yağı ve limon otu yağı gibi doğal yağlar sivrisineklerin sevmediği kokulardır. Bu doğal yağları cildinize sürebilir ya da bir sprey şişesinde su ile karıştırıp doğal oda parfümü elde edebilirsiniz. İki yöntem de sivrisinekleri kovmak için etkili olacaktır.
Elma sirkesi: Elma sirkesi sivrisineklerin sevmediği ve kaçtığı doğal kokular arasında yer alır. Ev temizliğinde elma sirkesinden yardım alarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Elma sirkesini aynı zamanda doğal bir oda spreyi şeklinde de kullanabilirsiniz.
Kahve telvesi: Türk kahvesinin tozu ve telvesi keskin bir koku yayar. Bu keskin koku sivrisineklerin algı reseptörlerine zarar vererek kaçışmalarını sağlar. Evlerinizin hava alan kısımlarına bir kase içerisine kahve telvesi bırakmak sivrisineklerden korunmaya yardımcı olacaktır.