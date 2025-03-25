Uzman isim uyardı! Altında büyük tuzak

Ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken piyasa analisti İslam Memiş kendine ait sosal medya kanalında yaptığı açıklamada bu hafta altın fiyatlarında ani hareketler görülebileceğini söyledi. Yatırımcıları dikkatli olmaya çağıran Memiş, piyasada belirsizliğin arttığını ve bunun özellikle değerli metallerde sert fiyat değişimlerine yol açabileceğini ifade etti.İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar...Açıklamış olduğum Aralık ayında başlayacak Mart ayına kadar devam edecek bir 'Kusursuz Fırtına' var. Bu kusursuz fırtınanın ilk ayağını küresel piyasalarda Mart ayında gördük. İki hafta önce yaşanan sert düşüşlerle birlikte bütün küresel borsalarda çöküş gördük. Adeta bütün enstrümanlarda çöküş gördük.Geçen hafta çarşamba günü başlayan ve etkileri devam eden yurt içi piyasalardaki sert düşüşleri ve gündem maddelerini konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu kusursuz fırtınanın iki ayağı tamamlanmış oldu. Bir ayağı daha var, o da muhtemelen Mayıs ayında tamamlanacak diye tahmin ediyorum.Özellikle çarşamba günü başlayan soruşturma sürecinin tutuklama kararıyla sonuçlanmasıyla birlikte, hafta sonu borsaların çökeceğini, doların çok yükseleceğini, gram altının 4500-5000 lira seviyelerine çıkacağını iddia ederek manipülasyon yaptılar. Ağzı olan konuştu, piyasalarda cıvık cıvık bir ortam yarattılar.Bugün haftanın ilk işlem günündeyiz ve görüldüğü gibi değişen hiçbir şey yok. Şok fiyatlamaları karşısında soğukkanlılığını koruyan, ne istediğini bilen kişiler bu tür manipülasyonlara aldırmaz. Psikolojiyi iyi yönetmek gerekir.Hafta sonu boyunca Hazine Maliye Bakanlığı, SPK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri aldılar. Borsa İstanbul 100 endeksi bugün 9150 puanın üzerinde açılış yaptı. Dolayısıyla herkesin beklediği çöküş senaryoları gerçekleşmedi.Ekonomik maliyetler elbette oluştu. Örneğin:Borsada 2 trilyon TL eridi, %20 değer kaybı yaşandı.Risk primi 150 baz puan arttı.Dolar rezervleri 25 milyar dolar eridi.Bankalar %26-28 civarında zarar etti.Örtülü faiz artışıyla gecelik faiz %46'ya yükseldi.Ancak bunların etkisi kısa vadede değil, orta ve uzun vadede görülecek.Enflasyonda kalıcı düşüş olmayacak, tekrar yükseliş yaşanabilir. TCMB faiz indirimlerine devam etmez. Dolar kuru baskılanması devam etmeyecek, yıl içinde tekrar 40 liranın üzerine çıkabilir. Gram altın kısa vadede baskılanabilir ama yıllık bazda 4000-4500 lira beklentisi korunuyor.Gram altını ve ons altını ayıramayan kişiler piyasada başarılı olamazlar. Ons altını takip ederek parite üzerinden işlem yapanlar finansal piyasalarda zengin olabilir. TL üzerinden işlem yapmamak, açıkta kalmamak avantaj sağlar.Yatırımlarını çeşitlendirenler ve sepet yapanlar finansal piyasalarda kazanır. Birikimlerini sadece dolara veya altına bağlayanlar kaybeder. Sosyal medya algısıyla hareket edenler ve kısa vadeli alsat yapanlar başarısız olur, psikolojileri bozulur, iflas ederler.Borsa İstanbul 100 endeksi şu an 9167 puanda %1,35 yükselişle başladı. Geniş bant aralığı izleniyor, yıllık bazda 11.800-12.000 puan seviyesi hedefleniyor. Olası düşüşlerde 8.500, 8.200 ve 8.050 puan destekleri alım fırsatı olabilir.Dolar kuru beklentileri (50, 60, 100 lira gibi) gerçekleşmedi.Euro/Dolar paritesi: 1.0750-1.0950 bandı takip ediliyor.Ons altın: 3025 dolarda, 2900 ve 2800 dolar altına inerse alım yapılabilir.Gram altın: 3756-3757 lira seviyesinde, yıl içinde 4000-4500 lira hedefi var.Gümüşün gram fiyatı: 40.57 lira seviyesinde, 41 lira direnç, 39-39.50 lira destek seviyesi.Brent petrol: 71.72 dolar, 68-72 dolar aralığı takip ediliyor. Yukarıda 74 dolar seviyesi beklentisi mevcut.BİTCOİN VE KRİPTO PARALARBitcoin piyasalardan bağımsız hareket ediyor. Şu an 87.800 dolar seviyesinde, aşağıda 85.000 dolar destek, yukarıda 104.000 dolar direnç seviyesi takip ediliyor.