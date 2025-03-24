Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.İmamoğlu destekçileri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklardaki protestolarını sürdürüyor.Özel'in yaptığı sokak çağrısının ardındana polise de saldıran eylemciler, Saraçhane'de camilere de zarar veriyor.Yaşanan bu gelişmelerin ardından X hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye tepki gösterdi."CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." diyen Çelik şöyle devam etti:"CHP, GÜNDEMDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK AÇIK BİR DİLLE CEVAP ÜRETEMİYOR"CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor.Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi.İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar."TEMEL SORUN CHP'NİN SİYASETSİZLİĞİ"Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.