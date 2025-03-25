AB, Apple'ı köşeye sıkıştırdı! Daha fazla değişiklik talep ediyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Apple'a yönelik baskısı giderek artıyor. AB, Apple'ın iPhone'u diğer teknoloji şirketlerinin uygulama, hizmet ve aygıtlarına açmasını talep ediyor.Daha önce App Store dışından uygulama indirme izni konusunda başarı sağlayan AB, şimdi donanım üzerinde değişiklikler hedefliyor.AB'nin yeni gündemi, diğer üreticilerin akıllı saatlerinin Apple Watch'a özgü bildirim özelliklerine sahip olmasını sağlamak.Ayrıca, iPhone'un NFC çipine daha geniş erişim talep ediyor. Bu, temassız ödemelerde kullanılan yakın alan iletişim teknolojisi için önemli bir adım.AB, rakiplerin saatlerinin Apple Watch ile aynı özelliklere erişebilmesi için Apple'ın donanımını açmasını istiyor.AB, Apple'ın AirDrop ve AirPlay gibi özelliklerini de açmasını istiyor. Bu özellikler, Apple ekosistemi içinde dosya transferi ve medya akışını kolaylaştırıyor.Ayrıca, üçüncü taraf kulaklıkların AirPods gibi Apple cihazları arasında sorunsuz geçiş yapabilmesi hedefleniyor.Apple, tescilli özelliklerini açma konusunda isteksiz. Şirket, bu işlevlerin ürün farklılaştırması ve tüketici tercihi için önemli olduğunu savunuyor.Ancak AB, iPhone'u baskın bir platform olarak görüyor ve rekabet için daha erişilebilir olmasını istiyor.Uzmanlara göre, AB'nin bu girişiminin sonucu, Apple ürünlerinin Avrupa pazarındaki diğer ürünlerle etkileşimini önemli ölçüde değiştirebilir.Akıcı kulaklık geçişi gibi bir özellik önemsiz gibi görünse de akıllı saatlerin birlikte çalışabilirliği ve NFC erişimiyle ilgili daha geniş kapsamlı değişiklikler, tüketicilerin teknolojilerini seçerken aldıkları kararları kesinlikle etkileyebilir.