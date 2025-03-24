Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı olacak o yollar...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile tedbir kararları doğrultusunda şehirde 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahları belli oldu. İşte 24-26 Mart 2025 İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...Alınan karar doğrultusunda tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekildedir;'Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.'Kapatılan yollara alternatif güzergahlar şu şekildedir;10.Yıl Caddesi,Namık Kemal Caddesi,Sahil Kennedy CaddesiE-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.