Yola çıkacaklar dikkat! İşte trafiğe kapalı olacak o yollar...
24-26 Mart 2025 tarhler arasında İstanbul'da trafğe kapalı olan yollarve alternatf güzergahları araştırılıyor. İstanbul Vallğ tarafından yapılan açıklamayla trafğe kapalı yollar ve alternatf güzergahları netlik kazandı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile tedbir kararları doğrultusunda şehirde 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahları belli oldu. İşte 24-26 Mart 2025 İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLARIN LİSTESİ
Alınan karar doğrultusunda tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekildedir;
'Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.'
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kapatılan yollara alternatif güzergahlar şu şekildedir;
10.Yıl Caddesi,
Namık Kemal Caddesi,
Sahil Kennedy Caddesi
E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.