İmamoğlu’ndan giderayak 95 milyonluk ihale! İhaleyi Muş’taki bakkal dükkânı almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, yakın zaman önce ballı bir ihaleye daha imza attığı ortaya çıktı.Elektronik Kamu İhale Platformu'nda (EKAP) yer alan sonuç ilanına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2025'te 95 milyon liralık şerbetli tatlı 'ihalesi' yaptığı, 7 Mart 2025'te ise söz konusu ihale kapsamında Muş'taki köhne bir bakkal dükkânında adresi görünen şirket ile sözleşme imzalandığı öğrenildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat'ta işletmeler müdürlüğü aracılığıyla, Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesine dayanarak pazarlık usulüyle şerbetli tatlı ihalesine çıktı. Doğal afet, yangın, sel, hastalık kapsamında acil durum ilan ederek çıkılan pazarlık usulü ihaleye göre İBB'nin 95 milyon liraya Muş'taki bir işletmeden şerbetli tatlı satın aldığı öğrenildi.Öte yandan 95 milyon liralık pazarlık usulü ihale sonucunda şerbetli tatlı satın alınan Muş'taki işletmenin bulunduğu konumu da dikkat çekti. 95 milyonluk şerbetli tatlı ihalesini alan şirketin, Muş'taki bir pasajın alt katındaki bakkal olduğu görüldü.