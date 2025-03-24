MASAK raporunda ortaya çıktı! İmamoğlu İnşaat'a 50 Milyon liralık rüşvet!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında yapılan yolsuzluklara ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ederken MASAK raporu da ortaya çıktı. İBB iştiraki Kültür A.Ş ihale bedeli olarak 395 milyon lira fatura kesen iş adamı Hüseyin Köksal’ın İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon TL aktardığı bilgisi raporda yer aldı. Savcılığın ise bu olayı rüşvet olarak değerlendirdiği belirtildi.İMAMOĞLU "İMZA YETKİM YOK" DEDİGözaltındayken İmamoğlu’na inşaat şirketine aktarılan paralar hakkında sorular yönetildiği ancak İmamoğlu’nun ise, "İmamoğlu İnşaat'ta imza yetkim yoktur” dediği öğrenildi.Emniyetteki ifadesinde ise İmamoğlu konu hakkında yöneltilen soruya ise, "MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için bu aşamada ayrıntılı bir bilgi verememekle birlikte söz konusu husus tamamen bir anonim şirketin satışından ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve belgeler bilahare yasal mercilere iletilecektir. Kaldı ki İmamoğlu İnşaat, 36 yıllık ailemize ait bir şirket olup belediye başkanı seçildikten sonra şirkette imza yetkim dahi bulunmamaktadır. Profesyonel olarak yönetilen bir şirkettir. Şahsımla ilgili tüm mal varlığı 3628 sayılı yasa uyarınca ilgili resmi merciler ve kamuoyunun malumudur. Bununla ilgili bir isnat varsa peşinen reddettiğimi beyan ederim” dedi.HAK EDİŞ ÖDEMESİ KARŞILIĞINDA YER SATIN ALDILARİBB iştiraklerinden hak ediş ödemesi alan bazı şirketler, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu İnşattan yer satın aldıkları veya İmamoğlu’na yakın isimler aracılıyla İmamoğlu A.Ş’ye ödeme yaptıkları öğrenildi.SAVCILIK RÜŞVET OLARAK DEĞERLENDİRDİMASAK’ın kayıtlarında ise 2023-2024 yılları arasında Kültür A.Ş’den 395 milyon TL fatura kesen, 193 Milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapkin’in aynı yıl İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal’a herhangi bir açıklama olmadan 130 Milyon TL para gönderdi.Sonrasında ise Hüseyin Köksal ise kendisine Murat Kapki'den ödeme geldikten kısa bir süre sonra İmamoğlu İnşaat'a 'daire parası' açıklaması ile 50 milyon TL para transferi gerçekleştirdi.Savcılığın ise bu olayı rüşvet olarak değerlendirdiği belirtildi.