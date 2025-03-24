Mansur Yavaş’a konser soruşturması! Osman Gökçek’in sözleri yeniden gündemde

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen ve müfettişler tarafından incelenen 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdi.ABB'nin konser harcamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Osman Gökçek'in aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Gökçek, eski yayınında konserlere ayrılan teknik bütçenin kısa sürede nasıl bu kadar arttığını sorgulayarak, sert eleştirilerde bulunmuştu.3 ay içerisinde konserlere yapılan teknik harcamanın nasıl bu kadar arttığına tepki gösteren Gökçek, 'Ne para götürmüşsünüz be! 19 milyon para nasıl oldu da 57 milyona çıktı?' ifadelerini kullanmıştı.Sözlerine devam eden Gökçek, “5 tane sanatçıya 4 günlük bir organizasyon yapılıyor. Tekniğe 19 milyon 800 bin TL. 5 tane sanatçıya da 19 milyon 200 bin TL. Tekniğe harcadıkları para 19 milyon 800 bin TL ya, ağustos ayından ekim ayına geldik. 3 ay sonra. 4 günlük teknik bedel, sahne kurulduğunda 4 gün kalır. Teknik 57 milyon TL… Ne götürmüşsünüz be, nasıl götürmektir bu be… Ekimde 4 gün 57 milyon TL teknik, ağustos ayı 2023 4 gün sahne kurulmuş 19 milyon 800 bin TL. Ne oldu 3 ay içerisinde de 20 milyon TL'lik para 60 milyon TL civarlarına çıktı. Bunu ben yapmadım sayın Mansur Yavaş açıkladı” diyerek aylar öncesinde tepkisini ortaya koymuştu.