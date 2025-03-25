CHP kurultayındaki delege pazarlığı deşifre oldu! CHP'li isim ses kaydını savcılığa verdi

CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.Sosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü.Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.Fahrettin Çırak'ın, il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı görüldü. Öte yandan söz konusu ses kaydının, eski CHP parti meclisi (PM) üyesi tarafından savcılığa verildiği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında soruşturma dosyasına giren bir ses kaydı, delegelerin para ile oy vermeye nasıl ikna edildiğini ortaya koydu.Görüşmeyi Özgür Çelik adına yaptıkları belli olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, iki il delegesi Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e il kongresinde Özgür Çelik'e oy vermeleri için 150'şer bin TL teklif etti.Yapılan görüşmede il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir, 150 bin TL'nin çok düşük bir teklif olduğunu belirterek rakamın 700 bin TL olmasını istedi.Kıran kırana yapılan pazarlıklarda Fahrettin Çırak, Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'i kişi başı 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL para karşılığında il kongresinde Özgür Çelik için oy kullanmaya ikna etti.Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim etti.CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim etti.Söz konusu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.