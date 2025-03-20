Milyonları ilgilendiriyor! O ödeme hesaplara yatacak

Ramazan bayramına 10 günden kısa bir zaman kala 65 yaş aylığı alan vatandaşları bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Peki 2025 yılında 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 65 yaş aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyesini hangi tarihlerde alacak?Bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak belirlendiğini duyuran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde, 'Emeklilere verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.İkramiye ödemeleri bayramın hemen öncesinde yapılıyor. Buna göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart'ta idrak edilecek ve ikramiyelerin de 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.4 bin TL bayram ikramiyesinden yararlanacak olan gruplar ise şu şekilde sıralandı;Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, 65 yaş aylığı (Yaşlılık aylığı), Vazife malullüğü aylığı, Malullük aylığı, Ölüm aylığı, Sürekli iş göremezlik geliri ayrıca ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri.