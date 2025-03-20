AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çok konuşulacak bir operasyon düzenlendi..İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.Gözaltılar sonrası süreç işlerken İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 106 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.Yaşanan gelişmeler sonrası konuşan Ömer Çelik, CHP tarafından yargı sürecinin 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle bir tutulmasına değinerek, 'Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.' ifadesinde bulundu.'Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. ' diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'DOSYA HAKKINDA BİLGİMİZ YOK''Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.'YAPAY ZEKA BİLE CHP'NİN ORTAYA KOYDUĞU ARGÜMANLARDAN DAHA İYİ ARGÜMAN ORTAYA KOYABİLİR'Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.'15 TEMMUZ TERÖRİST DARBE GİRİŞİMİYLE YARGI SÜRECİNİ BİR TUTMAK MESELEYİ SULANANDIRMAKTIR'Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. CHP'nin adı ise yanına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırmaktır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz.'PARTİSİNDE KURDUĞU SANDIĞI TÜRKİYE'NİN KURDUĞU SANDIK SANIYOR'Özel'den kamuoyunun beklediği şey bunu CHP-AK Parti tartışmasına çevirmek yerine, tüm bu iddialara cevap verecek. Bu iddialar ispatlanırsa ispatlanırsa istifa ederim diyebiliyor mu? Özel, CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin iç süreçleriyle karıştırıyor. Partisinde kurduğu sandığı Türkiye'nin kurduğu sandık sanıyor. Türkiye'nin resmi seçimi sanıyor.Bu paralel devlet anlayışıdır. Yarın bir gün Özel, bizim partimizden A isimli şahıs NATO Genel Sekreteri adayımızdır dese bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı?Bu yargısal süreçle, cumhurbaşkanımızın şiir okunmasını, kendisine yasak getirilmesini eşit görüyor. Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi...Ayrıntılar geliyor...