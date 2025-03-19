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Kayseri'de, İranlı 3 şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

Polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde toplam 212,8 gram uyuşturucu çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 19.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:46 / Editör: Fehmi Öztürk
Kayseri'de, İranlı 3 şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu R.M.B., S.N.A. ve R.Y.A.'nın yurt dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MİDELERİNDE UYUŞTURUCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

3 şüpheli, muayene olmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerde, 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Kayseri'de, İranlı 3 şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

17 KAPSÜL UYUŞTURUCU YUTTULAR

Şüphelilerin yaklaşık 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu yuttuğu tespit edildi.

Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Taburcu edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.