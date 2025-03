Türkiye’de Tıpta Yapay Zeka Dönemi: Doktorify ile Dijital Sağlık Devrimi Başlıyor!

Türkiye'nin ilk kapsamlı yapay zeka destekli sağlık platformu olarak öne çıkan Doktorify, Reza Abbaszadeh'in liderliğinde ve Aziz Sultan'ın stratejik ortaklığıyla geliştirilerek sağlık sistemine entegre edilmeye hazırlanıyor. Sağlık sektöründe devrim yaratacak bu sistem, hem hastalara hem de doktorlara büyük kolaylıklar sağlayacak.Doktorify'nin tanıtımıyla ilgili düzenlenen bir basın toplantısında Doktorify'nin Yönetim Kurulu Başkanı Reza Abbaszadeh, bu büyük projede emeği geçen isimlere teşekkür etti. Abbaszadeh, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, İstinye Üniversitesi'nin önemli destekçilerinden Prof. Dr. Ayberk Kurt ve Memorial Bahçelievler Hastanesi Başhekimi Dr. Ferda Kaya Zaman'a katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, Bilişim Vadisi Teknopark yönetimine projeye verdikleri destek için teşekkür eden Abbaszadeh, bu tür yenilikçi girişimlerin Türkiye'de sağlık teknolojilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.Doktorify, hastalara ve doktorlara hangi avantajları sağlıyor?Doktorify, sağlık hizmetlerinde yapay zeka destekli çözümler sunarak hem hastalar hem de doktorlar için hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir sistem sağlıyor. Yapay zeka destekli doktor yönlendirme sistemi Doktorify BUL, hastaların semptomlarını analiz ederek en uygun doktora yönlendirme yaparken, Doktorify AI bilimsel verilere dayalı sağlık danışmanlığı sunuyor.Doktorlar için geliştirilen Doktorify KKDS, Klinik Karar Destek Sistemi ile hata payını en aza indirerek doğru teşhis mekanizmalarını güçlendiriyor. Gerçek zamanlı güncellenen tıbbi veri tabanı sayesinde sağlık profesyonelleri her an en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Hasta ve uzmanları bir araya getiren Doktorify FORUM, sağlık hakkında güvenilir bilgi paylaşımı yapma imkanı sunuyor.Tele-tıp hizmetleri ve 7/24 erişim sayesinde, hastalar diledikleri her an sağlık bilgilerine ulaşabiliyor ve doktorlarla uzaktan güvenli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Doktorify, sağlık sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Sağlık uzmanları, bu tür yapay zeka tabanlı sistemlerin özellikle hastanelerdeki iş yükünü azaltarak tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırabileceğini vurguluyor.Bu yeni teknolojilerin sağlık sektörüne etkileri üzerine yapılan tartışmalar devam ederken, uzmanlar yapay zekanın doktor-hasta ilişkisini tamamlayıcı bir unsur olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Memorial Hastanesi Başhekimi Dr. Ferda Kaya Zaman, yapay zekanın doğru kullanıldığında sağlık hizmetlerinde büyük bir gelişme sağlayabileceğini ifade etti:'Doktorların karar alma süreçlerini destekleyen bu sistemler, özellikle hızlı ve doğru teşhis konulması açısından önemli bir araç olabilir. Ancak, hastaların her zaman bir uzman doktor rehberliğinde hareket etmesi gerekiyor.' Öte yandan, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayberk Kurt, yapay zekanın gelecekte tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde daha yaygın kullanılacağını belirtti. 'Yapay zeka tabanlı sistemler, gelecekte tıp fakültelerinde eğitim süreçlerine de entegre edilecek. Bu teknolojiler sayesinde, öğrenciler vaka analizlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ve hastane ortamına daha donanımlı bir şekilde hazırlanabilir.'Türkiye'de dijital sağlık sistemlerine yönelik yatırımlar hızla artarken, uzmanlar bu tür platformların özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerini iyileştirebileceğini vurguluyor. Bilişim Vadisi Teknopark yönetimi, Yenilikçi projeler, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki uluslararası rekabet gücünü artıracağını ifade etti ve Sağlık teknolojilerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin dijital sağlık alanında lider ülkelerden biri olabileceğini belirtti.Platformun Eylül 2025 yılında tam erişime açılması planlanıyor. Doktorify ekibi, bu sistemin Türkiye'nin ilk kapsamlı yapay zeka destekli sağlık platformu olarak tarihe geçeceğini belirtiyor.