Sürücüler dikkat: Kırmızı ışık ihlali yapan yandı! 6 defa yapan veda ediyor

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir dizi yeni önlem için düğmeye basıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planında caydırıcı cezaların bulunduğunu belirtildi.Son yıllarda artan motosiklet kazaları nedeniyle atılan bu adımla birlikte artık sürücüler için ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaya başlanacak.Bu kapsamda, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere uygulanacak olan idari para cezalarında artış yaşanacağı ve aynı zamanda bu ihlali sürücünün 6 kez karşılaması halinde ehliyetinin iptal edilebileceği aktarıldı.Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planında kırmızı ışık ihlali yapanlara uygulanması talep edilen cezalar dikkat çekti.Söz konusu ihlalde uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor.Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın." ifadelerini kullandı.