iPhone kullanıcıları dikkat! iOS 18.3.2 güncellemesi yayında

Apple'dan yeni güncellemeye ilişkin, 'Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor ve bazı akış içeriklerinin oynatılmasını engelleyebilecek bir sorunu gideriyor' açıklaması yapıldı.Apple, iOS 18.3.2'ye ek olarak Mac için macOS Sequoia 15.3.2, Apple Vision Pro için visionOS 2.3.2, iPad için iPadOS 18.3.2 ve Apple TV için tvOS 18.3.2 sürümlerini yayınladı.iOS 18.3.2 güncellemesini Ayarlar'a girip Genel ve ardından Yazılım Güncellemeleri'ni seçerek yükleyebilirsiniz.