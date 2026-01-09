En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yeni rakam

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşı zammı için gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi.Kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma bugün AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. İşte en düşük emekli maaşı için yeni rakam...AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları kaydetti:'SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte %12,19, memur emekli sandığı %18,60 oranında artırılmaktadır.Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı %18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır.'En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, 'Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık.' şeklinde konuştu.Işıkhan, 'Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.En düşük emekli aylığına yapılacak artış oranı netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre; hükümet 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin zam senaryolarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda masaya yatırdı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak 12.19 oranındaki zammın en düşük emekli maaşı içinde geçerli olup olmayacağının ele alındığı toplantıda, bütçe imkanları doğrultusunda nasıl arttırılabileceği de tartışıldı.Toplantıda iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı.Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak.Bu maaştan yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 692 bine çıktı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ayda 70 milyar TL olarak hesaplandı.SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar sürecek. Teklif yetişirse emekliler yeni maaşını 20 bin TL üzerinden alacak.İşte emekli maaşı ödeme takvimi:Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 OcakTahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 OcakTahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 OcakTahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 OcakTahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 OcakTahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 OcakTahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 OcakTahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 OcakTahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 OcakTahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak