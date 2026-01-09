YouTube'da Yeni Dönem!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği en büyük şikayetlerden birine nihayet çözüm getirdi. Özellikle detaylı bir inceleme videosu veya uzun formatlı içerik ararken arama sonuçlarını işgal eden kısa videolardan bunalanlar için sevindirici haber geldi. Platform gelişmiş arama araçlarına eklediği yeni özellikler sayesinde arama deneyimini çok daha verimli ve kişiselleştirilebilir bir hale getiriyor.Yapılan güncellemeyle birlikte gelişmiş arama menüsüne içerik türü seçeneği eklendi. Bu sayede kullanıcılar yaptıkları aramalarda Shorts videolarını sonuçlardan tamamen hariç tutabilecek. Özellikle Google Veo 3 motorunun yarattığı yapay zeka destekli kısa video kirliliği düşünüldüğünde bu özellik uzun video arayanlar için cankurtaran görevi görecek. Artık on saniyelik kliplerin arasında kaybolmadan aradığınız derinlikli içeriğe doğrudan ulaşmak mümkün olacak.Değişim sadece filtrelemeyle sınırlı kalmadı. Platform bazı menü isimlerini ve işleyiş mantığını da yeniledi. Eskiden Sıralama Ölçütü olarak bildiğimiz menü artık Önceliklendir adını aldı. Benzer şekilde Görüntüleme Sayısı seçeneği de Popülerlik olarak değiştirildi. Bu küçük isim değişikliği aslında arka planda büyük bir algoritma farkını işaret ediyor. Sistem artık sadece tıklama sayısına değil izlenme süresi gibi etkileşim verilerine de bakarak videoları daha doğru bir şekilde sıralayacak.Yeniliklerin yanı sıra bazı eski özelliklere de veda ediyoruz. Son bir saat içinde yüklenenler ve Puana göre sırala seçenekleri artık arama filtreleri arasında yer almayacak. Platformun bu sadeleşme hamlesi kullanıcıları daha nitelikli içeriklere yönlendirmeyi ve yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içerik yığınından uzak tutmayı hedefliyor. Bu güncelleme YouTube üzerinde araştırma yapanların zaman kazanmasını sağlayacak kritik bir adım olarak görülüyor.