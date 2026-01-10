Terör örgütünün son çırpınışları! Şam yönetiminin operasyonları sürüyor

Suriye ordusunun Halep'teki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan YPG/SDG unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' süreci başlatıldı ancak teröristler tahliyeyi reddetti. Terör örgütü mensuplarını taşıyacak 50 otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplandı. Bazı teröristlerin, Şeyh Maksud bölgesinden ayrılmayıp tahliye otobüslerine ateş açtığı bildirildi. Suriye ordusu dün YPG/SDG'ye 'Saat 18.00'e kadar Halep'ten çıkın' uyarısı yaptı. Verilen süreye kadar sivillerin mahalleden tahliye edilmesi sağlandı.Suriye ordusu mahalleyi askeri hedef bölge ilan ederek dün saat 18.30'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından YPG/ SDG'li teröristlere ağır silahlarla yeniden operasyon başlatıldı. Bölgede çatışma seslerinin duyulduğu bildirildi. SANA, 100'e yakın YPG/ SDG'li teröristin teslim olduğunu açıkladı. Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için kontrolü ele geçirilen mahallelere girmeye hazırlandığı kaydedildi. Bölgedeki patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği, patlayıcıların temizlenmesinden sonra bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.Şam yönetimine entegrasyon anlaşması olan 10 Mart Mutabakatı'na uymayan ve Halep'te sürekli sivillerle güvenlik güçlerine saldıran SDG'li teröristlere yönelik operasyonların dördüncü gününde bölgedeki sivilleri önceleyen Şam yönetimi sivillerin tahliyesini sağladı. 150 binden fazla sivil güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı. SDG'li teröristlere bölgeden çıkış şansı tanındı. Terör örgütü YPG/SDG mensuplarının silahlarını bırakarak teslim olmaları halinde güvenliklerinin sağlanacağı kaydedildi. Suriye Savunma Bakanlığı YPG/SDG mensuplarının sadece hafif bireysel silahları ile bölgeden çıkmalarına izin verileceğini, güvenli geçişin Suriye ordusu tarafından sağlanacağını, çıkış rotasının Fırat'ın doğu olduğunu duyurdu.