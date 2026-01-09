  • USD: 42,99 - 43,06
İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

9.01.2026
