Bakan Fidan'dan Kritik Görüşme!

Siyaset arenasında kritik görüşme...Suriye'de Şam Yönetimi ile SDG arasındaki çatışmalar dikkatle takip edilirken önemli bir temas gerçekleşti.Aktarılan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile telefonda görüştü.Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.