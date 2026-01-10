Ticaret Bakanlığı açıkladı! Tam 1 milyar 945 milyon TL değerinde...

2026 yılı uyuşturucu ile mücadele konusunda hızlı başladı.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki yarı operasyon gerçekleştirdi.Ticaret Bakanlığı'nın resmi hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.Yapılan açıklamaya göre ilk operasyon İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi.Meksika'dan gelip transit olarak Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo gönderisinde yapılan kontrollerde, 443 kilogram metamfetamin bulundu.Gönderi, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli olarak değerlendirilmiş, X-ray taramasında elde edilen görüntüler doğrultusunda fiziki arama yapılmıştı.İkinci operasyon Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, İran'dan gelen bir tır aracına yönelik düzenlendi.Yapılan aramada 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.Tespit edilen uyuşturucu maddelere ilişkin adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.Bakanlık açıklamasında, her iki operasyonda toplam 564 kilogram uyuşturucuya el konulduğu ve yakalanan maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 945 milyon TL olarak hesaplandığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin risk analizleri ve hedefleme çalışmalarıyla yürütüldüğü ifade edildi.